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«Қазақтың ұлдары»: Ержан Максим посвятил новый клип батырам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Декабря 2020, 07:39
«Қазақтың ұлдары»: Ержан Максим посвятил новый клип батырам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый клип юного талантливого исполнителя Ержана Максима представил телеканал «Хабар», передает МИА «Казинформ».

- Я хочу подарить эту песню ко Дню Независимости нашей страны. Желаю, чтобы наш народ всегда был вместе, чтобы все жили дружно, - отметил певец.

Клип сняли в Алматы силами творческой команды Агентства «Хабар». Бойцовский дух, несгибаемая воля - именно такие мотивы навевает песня. Помимо главного героя Ержана Максима, в съемках также приняли участие известные артисты и спортсмены – певцы Беркут и Нурлан Абдуллин, группа «Жігіттер», олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, профессиональный боксер Жанкош Тураров и другие.

Как сообщила Динара Бисембина, директор телеканала «Хабар»:

- В целях поддержки наших юных талантов, детей, мы решили поддержать Ержана Максима. Песня посвящена как батырам, так и героям современности. Мы посчитали, что это подарок для всех казахстанцев в исполнении нашего юного таланта.

Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . По итогам голосования жюри и зрителей юный казахстанский исполнитель занял второе место. 7 стран участников из 19 (Грузия, Беларусь, Уэльс, Польша, Украина, Нидерланды, Сербия) отдали максимальные баллы Казахстану (12). Голосование зрителей и жюри Ержану принесли 79 баллов, и по итогам с 227 баллами он занял 2 место.

Ержан Максим родился в 2007 году в Уральске. Он начал петь в четыре года. С 6-ти лет стал посещать класс вокала. Ержан является победителем многих конкурсов. В 2016 году Ержан Максим завоевал главный приз на фестивале «Дельфин Фест» в Батуми. В декабре 2016 года он участвовал в аналогичном конкурсе в Латвии сразу по нескольким номинациям, где завоевал две золотых и одну себеряную медаль. В 2017 году завоевал второе место на международном конкурсе «Славянский базар», который проходил в Витебске. 3 мая 2017 года выступил на фестивале «San Remo junior» в Италии, где вживую спел с симфоническим оркестром. В Италии Ержан стал финалистом.В 2018 году осенью стал финалистом международного песенного конкурса «Детское Евровидение». В 2019 году стал победителем шоу «Голос.Дети. 6 сезон».


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