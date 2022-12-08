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    «Қазақстан темір жолы» нуждается в кардинальных реформах – депутат

    8 Декабря 2022, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Реформировать железнодорожную деятельность страны призывает депутат сената Бауыржан Каниев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра депутат озвучил проблемы железных дорог страны и предложил пути их решения.

    По информации сенатора, на сегодняшний день парк подвижного состава АО «Пассажирские перевозки» составляет 2 228 единиц, 35% из вагонов - старше 28 лет. Средний износ пассажирских вагонов без учета вагонов «Тальго» - 63%, а локомотивов – 67%.

    Поднял в своем депутатском запросе сенатор и проблему дороговизны внутренних грузоперевозок, которая способствует увеличению конечной стоимости товаров. Суть проблемы в том, что в собственности АО «ҚТЖ» всего 170 погрузо-разгрузочных тупиков, а в частной собственности их больше 3 600. Именно их бесконтрольные тарифы и спекулятивные действия, по мнению сенатора, приводят к значительному удорожанию цен на железнодорожные грузоперевозки.

    «Учитывая социально-экономическую значимость и транзитный потенциал железнодорожных перевозок, АО «Қазақстан темір жолы» нуждается в кардинальных реформах. Считаем целесообразным начать решение этих вопросов, прежде всего, с назначения на руководящие должности профессионалов данной сферы. Принимая во внимание негативные обстоятельства, которые произошли в стране из-за приватизации государственных активов, необходимо вернуть в собственность АО «Қазақстан темір жолы» приватизированные тупики, багажные отделения», - заявил депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    КТЖ Сенат Транспорт
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