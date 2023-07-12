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    Казакша курес развивается в 40 странах мира

    12 Июля 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в 40 странах мира активно развивается казакша курес. Об этом заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации, предоставленной Ассоциацией Qazaq kuresi, в стране 122 607 человек занимаются казакша курес, также действуют 3897 кружков. Из них 2735 расположены в селах, там тренируются 73054 человек. В целом по казакша курес в течение года проводится свыше 700 различных соревнований. На сегодняшний день в 40 странах мира действуют федерации казакша курес.

    «В своем Послании Глава государства отметил, что занятие спортом должно быть доступно народу. На сегодняшний день в каждом селе есть тренеры по казакша курес. Данный вид борьбы особенно хорошо развит в селах, в районных центрах. Мы должны рассматривать казакша курес не просто как вид спорта. Его нужно рассматривать как инструмент воспитания подрастающего поколения. Это начинание в качестве пилотного проекта уже реализуется в школах», - отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов.

    Ранее сообщалось о том, что в этом году в Азербайджане пройдет чемпионат Европы по казакша курес.

    Также сегодня стало известно, кто занял пост президента Ассоциации Qazaq kuresi.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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