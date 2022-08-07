Қазақконцерт поздравит жителей новых областей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в рамках проекта «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» побывает с праздничными концертами по районам и моногородам Абайской, Улытауской, Жетысуйской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, а также в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».

Проект будет осуществляться в несколько этапов и рассчитан на 2022-2025 годы. Целью проекта является обеспечение доступности культурных ценностей для жителей регионов, и призван объединить все области и города республиканского значения, поддержать имидж и потенциал творческих коллективов и артистов в регионах, укрепить национальные ценности нашей страны.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в марте 2022 года: «… центр Абайской области - город Семей, в свое время был центром движения Алаш, и возрождение сакрального края, подарившей нашему народу немало великих сыновей, имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение». Именно поэтому Қазақконцерт начинает гастрольный сезон с этого благословенного края, где 10 августа по 15 августа состоятся концерты творческого коллектива в городах Семей, Курчатов, а также в селе Карауыл Абайского района, и в моногородах Риддер, Серебрянск, Алтай Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, в рамках гастрольного тура 10 августа в городе Семее, в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповедник-музее Абая «Жидебай-Борили», состоятся круглый стол «Әуезов әлемі», посвященный к 125-летию Мухтара Ауэзова, где творческий состав «Қазақконцерта» встретится с представителями общественности и творческой интеллигенции, а также пресс-конференция и торжественный концерт «Ұлы Дала – Ұлы Абай».

В составе творческого коллектива гастрольных туров солисты Қазақконцерта: народная артистка Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаева, заслуженные деятели Казахстана Ерлан Рыскали, Раушан Оразбаева, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, Салтанат Ахметова, Жанна Орынбасарова, ҚР Мәдениет саласының үздігі Перизат Турарова, лауреаты государственной молодёжной премии «Дарын» Аскар Мукият, Ардак Елеусиз, лауреаты международных и республиканских конкурсов Дарын Кудайберген, Алибек Альмадиев, Айгерим Алтынбек, Гульсим Мырзабекова, Дидар Абдухалык.

Проект направлен на укрепление культурного сотрудничества регионов и столицы. Концерты будут сопровождаться симфоническим оркестром акима Восточно-Казахстанской области под руководством заслуженного деятеля Казахстана Александра Галсанова, также в гастрольных турах будут участвовать солисты областной государственной филармонии имени Амре Кашаубаева.

Фото: qazaqconcert.kz

