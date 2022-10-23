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    «Қазақконцерт» подготовил праздничную программу ко Дню Республики

    23 Октября 2022, 14:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 октября в Казахстане отметят национальный праздник – День Республики. В честь этого знаменательного дня в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой запланирован ряд мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

    25 октября в 18:00 часов откроется творческий вечер «Сенемін мен» народной артистки РК, лауреата Государственной премии РК, «Қазақстанның Еңбек Ері», солистки Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, известной певицы Розы Рымбаевой.

    26 октября в 19:00 часов стартует «JAZZ ВЕЧЕРА» в Қазақконцерте. Среди программ популярной, симфонической и народной музыки двери концертных залов откроются ценителям джазовой музыки – музыки легких и сложных импровизаций, чувственного блюза, синкопированного ритма, стандартов наполненных гармоний и завораживающих мелодий.

    29 октября в 18:00 часов «Қазақконцерт» и Союз композиторов Казахстана в рамках празднования Дня Республики организует праздничное мероприятие «Мир Жубановых», посвященное 95-летию народной артистки СССР и Казахстана, лауреата Государственной премии, профессора, общественного деятеля Газизы Ахметовны Жубановой.

    31 октября в 19:00 часов состоится вечер классической музыки «Ұлыларға тағзым». Концерт посвящен юбилейным датам великих казахских мэтров, таких как М. Ауэзов, Г. Мусрепов, К. Байсеитова, Р. Багланова, Г. Жубанова и Е. Рахмадиев. В программе вечера прозвучат шедевры музыкальной классики, известные арии, романсы и песни.

    Ранее, 18 октября, в «Қазақконцерте» состоялся концерт «FOLK & SYMPHONY» фольклорно-этнографического ансамбля «TURAN» в рамках празднования Дня Республики.

    «FOLK & SYMPHONY» - yникальный проект ансамбля «TURAN», который покорил сердца слушателей Америки, Европы и Азии. Ансамбль «TURAN» выступил совместно с Симфоническим оркестром Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Оркестром дирижировал лауреат международных конкурсов Ернар Нуртазин. Главным событием вечера стала презентация нового IV альбома в Астане.


    Фото: www.instagram.com/qazaqconcert

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура День Республики
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