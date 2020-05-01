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    Қазақ радиосы запускает цикл передач к 75-летию Победы

    1 Мая 2020, 19:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Қазақ радиосы запускает цикл передач, посвященных 75-ой годовщине Великой Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках десятидневного цикла программ «Батырлар рухына тағзым» с 1 по 10 мая ежедневно в 17:45 в эфире Қазақ радиосы пройдут специальные выпуски. Вы сможете услышать воспоминания о военных годах таких известных личностей как первая казахская женщина-летчик Хыйуаз (Хиуаз) Доспанова, поэт и воин Хамит Ергалиев, поэт Сырбай Мауленов, певица Роза Багланова, автор 40 книг, ветеран войны Калмукан Исабаев, автор поэмы о Маншук Маметовой Азилхан Нуршайыков», - отмечено в сообщении.

    Также в эфире прозвучат записи из Золотого фонда слова Жубана Молдагалиева, известного партизана Касыма Кайсенова. Слушатели также смогут услышать и воспоминания Абильфаиза Идрисова об авторе автобиографического романа «Солдат соғысқа кетті», ветеране войны Кемеле Токаеве, фронтовые стихи Абу Сарсенбаева.

    «Почитание и память о подвиге героев, которые приблизили победу, является нашим долгом. В этом году исполняется 75 лет Великой Победы. Несмотря на то, что прошло столько времени, память о военных годах до сих пор жива. Из 1 млн 200 тыс наших соотечественников, отправившихся на войну, не вернулась половина. Есть и те, кто в годы войны трудился в тылу. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза», - подчеркнуто в сообщении.


    Фото: www.facebook.com/qazaqradiosy

    Автор:

    Серик Сабеков

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