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    Қазақ күресі предлагают включить в школьную программу

    15 Августа 2023, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства культуры и спорта Ассоциация Qazaq Kuresi проводит комплексную работу по развитию қазақ күресі и его внедрению в школьную программу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Впервые преподавание национального вида спорта как предмета прошло апробацию в школах Астаны в 2021 году. Пилотный проект был признан эффективным и дал хорошие результаты. Благодаря этому сегодня в 28 школах Астаны қазақ күресі преподается как вариативный предмет.

    Количество людей, систематически занимающихся қазақ күресі в стране, достигло 159 тысяч. На сегодняшний день функционируют 4427 кружков по қазақ күресі. В результате комплексной работы по развитию национального вида спорта Министерство культуры и спорта намерено еще больше повысить этот показатель.

    «Қазақ күресі особенно динамично развивается в селах и районах, но мы работаем над тем, чтобы приобщить к национальному виду спорта городскую молодежь. Очень важно включить национальный вид спорта в школьную программу», – заявил председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов.

    Ранее сообщалось, что в этом году в рамках государственного спортивного заказа спортивными кружками охвачено более 190 тысяч детей в Казахстане.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Образование Спорт Минкультуры школа
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