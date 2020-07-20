«Казахтелеком» завершил строительство оптиковолокна в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Всего за три последних года в Западно-Казахстанской области проложено 2 255 км волоконно-оптических линий связи, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам генерального директора Западной региональной дирекции телекоммуникаций Абая Кадралиева, с начала проекта линии были проведены в 81 село Западно-Казахстанской области, благодаря чему суммарно 300 акиматов, школ, больниц, участков полиции за счет данного проекта обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет со скоростью доступа от 10 Мбит/сек до 100 Мбит/сек. После реализации проекта количество подключенных к телекоммуникационным услугам домохозяйств в сельских населенных пунктах районов выросло на 30% и на сегодня составило более 11 тысяч пользователей широкополосного доступа.

«В 2018 году, когда проект был только запущен, Интернет был доступен всего в 3 селах нашего региона, а в 2019 году доступ к интернету получили 60 сел. В этом году высокоскоростной Интернет был подключен еще в 18 населенных пунктах, включая Базаршолан, Базартобе, Есенсай, Караул Тобе. Необходимо отметить, что строительство ВОЛС является достаточно сложным, капиталоемким процессом, трассы прокладки ВОЛС проходят через различные трудные участки: зеленые насаждения, озера, реки, дороги, газопроводы и другие коммуникации. При этом проектные решения требуют щепетильного выбора технологии, норм и правил строительства ВОЛС, любое нарушение которых неминуемо скажется на качестве предоставляемых услуг связи. И при строительстве в ЗКО таких труднодоступных территорий было немало. Но, несмотря на все сложности, проект завершен в регионе с опережением на 3 месяца», – сказал А. Кадралиев.

АО «Казахтелеком» полностью завершил работы по строительству волоконно-оптических линий связи в 18 населенных пунктах Западно-Казахстанской области. В результате доступ к высокоскоростной сети получили более 300 государственных учреждений. До начала реализации проекта 5 районов области: Сырымский, Жанибекский, Бокейординский, Казталовский и Таскалинский, страдали от низкого качества связи.

Села в этих районах были подключены к магистральным узлам телекоммуникаций по радиорелейным линиям связи, которые имели очень малую пропускную способность. Это создавало серьезные трудности в обеспечении качественной связью государственных учреждений, ограниченность каналов связи также снижала возможности оператора в предоставлении населению современных пакетов услуг широкополосного доступа к сети Интернет и цифрового телевидения.

Село Сары Омир Шалкарского сельского округа с населением 1 тыс. 650 человек является одним из населенных пунктов, жизнь которого изменилась в результате проведения волоконно-оптических линий связи. В результате строительства в селе ВОЛС высокоскоростной Интернет был подключен к сельскому акимату, средней школе и медицинскому центру. По словам акима сельского округа Мейрбека Султанова, интернет в акимате работает отлично, что позволяет более оперативно и качественно оказывать услуги населению с использованием цифровых технологий.

«Теперь у сельчан есть хорошая возможность, не выезжая в город, пользоваться такими программами, как «Электронное правительство», «Правительство для граждан», получить электронную подпись и использовать высокоскоростной Интернет для успешной работы в сельской местности», – отметил аким округа.

Появление оптоволоконной связи облегчило и работу медицинских работников, в том же селе Сары Омир работает семейная врачебная амбулатория, которая получила новые возможности после подключения ее к глобальной сети.

«С помощью электронной программы здравоохранения мы можем записать пациентов на прием, открыть портал, отправить на обследование, сюда же загружаются все записи и результаты анализов больных», – говорит врач общей практики врачебной амбулатории Мулдир Мендибаева.