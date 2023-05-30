Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахтелеком заработал свыше 128 млрд тенге за год

    30 Мая 2023, 15:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выручка группы компаний «Казахтелеком» составила 634 млрд тенге за 2022 год, что больше на 7%, чем в 2021 году. Об этом сообщила главный финансовый директор телеком-оператора Людмила Атамуратова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее данным, чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%. Увеличение выручки было достигнуто как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг, предоставляемых группой компаний.

    «В 2023 году объем инвестиций будет достаточно высоким по соотношению к доходам компании. Это связано с тем, что мы входим в инвестиционный период по 5G. То есть у нас появились обязательства, поэтому объем инвестиций будет чуть выше. Это около 100 млрд тенге», - пояснил журналистам главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов во время выхода к прессе после заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына».

    Ранее сообщалось, что «Казахтелеком» обязуется в течение 5 лет построить сеть 5G во всех областных городах. В этом году каждый из операторов компании должен построить по 390 базовых станций, в общей сложности их количество достигнет примерно 800. Каждый год планируется вводить по 780 базовых станций связи. За пятилетний период около 7 тысяч базовых станций будут поддерживать технологию 5G.

    Что касается стоимости услуг, то операторами будут предложены новые варианты тарифов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Связь, ТВ, IT Финансы Казахтелеком
    Новости по теме
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана