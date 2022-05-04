Казахтелеком требовал с малых операторов половину дохода - министр цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что компании «Казахтелеком» и «Транстелеком» усложнили работу малых операторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы ведем работу по демонополизации. Мы стимулируем появление малых операторов в сельских населенных пунктах. Например, в деревне с населением 1000 человек бизнесмен может зарабатывать деньги, распределяя сети по столбам в каждом доме. Но для предоставления этой услуги населению небольшой оператор сталкивается с проблемой подключения к сетям «Казахтелекома» или «Транстелекома». То есть монополист не позволяет другим распространять интернет внутри населенного пункта и не распространяет сам», - сообщил Багдат Мусин журналистам в кулуарах Мажилиса.

Он также отметил, что они работают в этом направлении совместно с Агентством по развитию и защите конкуренции.

«Монополисты, пользуясь ситуацией, предлагают малым операторам работать по принципу 50/50. То есть бизнесмен должен тянуть сеть своими силами и работать с населением. Затем 50% от выручки должны отдавать монополисту. Этот вопрос мы подняли в комиссии по демонополизации. Сейчас совместно с Агентством по развитию и защите конкуренции работаем над внесением изменений в закон», - сообщил Багдат Мусин.

По словам министра, сейчас эти монополисы в селах привлекают интернет только в государственные учреждения. При этом эта работа осуществляется за счет средств государственного бюджета.

«В 1200 сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 250 человек поставлена оптика на проводной линии. Но есть проблема с распространением оптики в сельской местности, так как «Казахтелеком» и «Транстелеком» по договору, заключенному в 2018 году, предоставляли интернет только таким учреждениям, как школа, акимат», - добавил Багдат Мусин.