«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК провел проверку услуги iD Net, предоставляемой АО «Казахтелеком». Были обнаружены признаки принудительной аренды модемов для абонентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Установлено, что клиент, имея оборудование от того же производителя, что и стационарное, не может использовать его, поскольку Общество предоставляет свое оборудование «в обязательном порядке в аренду абоненту».

«Данными действиями Обществом нарушены нормы, установленные Правилами оказания услуг связи от 24.02.2015 года № 171, касательно права использования клиентом собственных сертифицированных абонентских устройств для получения услуг доступа к сети Интернет», - сообщили в АЗРК.

Департаментом усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, а именно злоупотребления доминирующим положением, которые ущемляют законные права неопределенного круга потребителей.

«В этой связи, Обществу было направлено Уведомление о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения, включая предоставление потребителям возможности использовать собственное оборудование.

Уведомление Обществом исполнено, соответствующая информация о возможности использования своего оборудования размещена на сайте Общества», - добавили в Агентстве.