«Казахтелеком» и «AzerTelecom» подписали меморандум о стратегическом партнерстве по Транскаспийскому проекту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках ежегодного международного технологического форума «Digital Bridge», прошедшем в Астане, ведущие телекоммуникационные компании Казахстана и Азербайджана «Казахтелеком» и «AzerTelecom» подписали меморандум о стратегическом партнерстве по проекту прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ».

Документ предусматривает стратегическое партнерство двух операторов в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Казахстан-Азербайджан», который является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового нового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией посредством Казахстана и Азербайджана.

Представители телеком-операторов выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего бизнеса по оказанию международных услуг электросвязи, возможности стимулирования двустороннего сотрудничества по дальнейшему развитию digital-трансформации и цифровой инфраструктуры обеих стран.

«Сегодня наиболее оптимальной формулой для решения совместных задач и интересов для нас является выстраивание прямых отношений. Совместная деятельность с компанией «AzerTelecom» предполагает обмен информацией, передовой практикой, опытом и содействие совместным проектам. Все это в свою очередь будет способствовать развитию новых рын­очных возможностей в части доступности и повышения пропускной способности сетей обеих стран», - отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

«Сотрудничество между нашими компаниями в рамках проекта цифровой инфраструктуры - Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, являющегося частью «Цифрового Шелкового Пути» откроет для нас возможности выхода на новые рынки сбыта, расширив наши транзитные возможности. Также, с помощью этого сотрудничества мы получим возможность повысить надежность предоставления телекоммуникационных услуг потребителям наших стран», - сказал гендиректор по операционным вопросам компании «AzerTelecom» Сергей Назаренко.