Казахстану вновь оказано высокое доверие странами-участницами ОБСЕ - Мадина Джарбусынова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела «Международных организаций и интеграционных объединений» Института внешнеполитических исследований при МИД РК Мадина Джарбусынова прокомментировала вопрос избрания сенатора Аскара Шакирова зампредом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Парламентская Ассамблея ОБСЕ самостоятельный институт ОБСЕ. Он был создан в 1991 году после того, как на Мадридской конференции была принята Парижская хартия, означавшая новое демократическое движение и изменения на пространстве ОБСЕ от Ванкувера до Владивостока. Это, действительно, очень уважаемый институт, он независимый, институт по сотрудничеству парламентариев стран-членов ОБСЕ», - сказала Мадина Джарбусынова в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Эксперт отметила, что председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и заместители избираются сроком на три года с возможностью еще одного переизбрания.

«И, конечно, то, что Казахстан уже второй раз получает такое высокое доверие, возможность быть избранным на этот пост, это результат той деятельности и того имиджа, который Казахстан приобрел за годы своего присутствия в ОБСЕ с января 1992 года. Вы знаете, что в свое время Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев) избирался уже вице-президентом, вице-председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. И вот вновь оказано высокое доверие Казахстану странами-участницами ОБСЕ», - подчеркнула Мадина Джарбусынова.

Она также добавила, что Парламентская Ассамблея на своих ежегодных сессиях обсуждает вопрос законодательства в странах-членах ОБСЕ, принимает какие-то решения, резолюции, которые имеют рекомендательный характер и направлены на решение существующих на сегодня вопросов.

«Например, в прошлом году было очень много вопросов, связанных с пандемией и с тем, как можно в рамках международного сотрудничества способствовать предотвращению распространения и решению последствий COVID-19. Очень много связано с вопросами демократизации, верховенства права – права человека. Вообще в Парламентской ассамблее ОБСЕ существует три комитета – это комитет по политическим вопросам, по экономическим вопросам и по вопросам демократизации и человеческому измерению», пояснила Мадина Джарбусынова.

По ее словам, сначала вопросы обсуждаются в этих комитетах, а потом на общей сессии принимается резолюция.

«Ну, я думаю, учитывая его опыт, профессиональное образование, дипломатический опыт, опыт государственной службы его избрание на этот пост не только является показателем высокого имиджа, который сейчас имеет Казахстан, но это пойдет и на пользу самой Парламентской ассамблеи. Я думаю, он сможет внести необходимые деловые нотки в тот диалог, который будет разворачиваться на уровне межпарламентского сотрудничества», - резюмировала Мадина Джарбусынова.



