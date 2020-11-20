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    Казахстану нужна сильная и уверенная в себе молодежь - Азат Перуашев

    20 Ноября 2020, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Ак жол» требует защищать свободу выбора и человеческое достоинство нашей молодёжи. Об этом заявил председатель партии Азат Перуашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Молодежь должна иметь возможность делать свой собственный выбор. Подавлять инакомыслие и свободу выбора молодежи и студентов – значит целенаправленно приучать детей лгать и смиряться с насилием над своей личностью. С таким поколением рабов нация будет обречена на обман и подчинение другим. Казахстану нужна свободная, сильная и уверенная в себе молодежь», - сказал в ходе съезда Азат Перуашев.

    По его словам, демократическая партия «Ак жол» требует защищать свободу выбора и человеческое достоинство нашей молодёжи.

    Ранее Азат Перуашев высказался о процессе проведения выборов в Казахстане.

    Так, партия предлагает обязать участковые избирательные комиссии в течение часа после подсчета голосов оформить протокол итогов голосования.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Политические партии Молодежь Выборы-2021
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