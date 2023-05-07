Казахстану нужна сильная армия, орден Президенту Таджикистана, ВОЗ отменил пандемию - обзор событий за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя, начавшаяся со Дня единства народа Казахстана, продолжила череду праздников - День защитника Отечества и День Победы. Какими были эти семь дней в Казахстане в материалах корреспондентов МИА «Казинформ» - об этом – в обзоре событий на неделю.

ПРЕЗИДЕНТ

Казахстан празднует день защитника Отечества

Сегодня, 7 мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день, 31 год назад, был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил Казахстана.

В этот праздничный день Президент Казахстана выразил благодарность военнослужащим страны. «Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства!» - отметил Глава государства в своем поздравлении.