Казахстану нужна сильная армия, орден Президенту Таджикистана, ВОЗ отменил пандемию - обзор событий за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя, начавшаяся со Дня единства народа Казахстана, продолжила череду праздников - День защитника Отечества и День Победы. Какими были эти семь дней в Казахстане в материалах корреспондентов МИА «Казинформ» - об этом – в обзоре событий на неделю.

ПРЕЗИДЕНТ

Казахстан празднует день защитника Отечества

Сегодня, 7 мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день, 31 год назад, был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил Казахстана.

В этот праздничный день Президент Казахстана выразил благодарность военнослужащим страны. «Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства!» - отметил Глава государства в своем поздравлении.

Фото: akorda.kz

124 этноса в Казахстане

1 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа. Для Казахстана, в котором дружно живут и работают представители 124 национальностей, это особый праздник.

«Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности», - отметил Президент.

День единства народа празднуется в Казахстане с 1996 года и включен в календарь праздников РК. Традиционно в первый день мая в республике принято отдыхать и праздновать единство и взаимное уважение всех живущих в стране этносов. В городах проходят массовые гуляния, фестивали и конкурсы, которые призваны продемонстрировать уникальность разных этносов. Корреспонденты МИА «Казинформ» осветили широкое празднование единства казахстанского народа в городах и селах страны, а также за рубежом.

В течение недели Глава государства провел ряд рабочих встреч. После завершения чемпиона мира по классическим шахматам, который проходил в Астане, встретился с победителями Дин Лижэнем и Яном Непомнящим и президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем. Принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, обсудил с министром-делегатом по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателем казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бештом уровень казахско-французских отношений.

Казахстан-Таджикистан: 30 лет сотрудничества

Одним из важных политических событий первой недели мая 2023 года был официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в нашу страну.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев назвал визит лидера Таджикистана историческим: по итогам встреч и переговоров была подписана Декларация о союзническом взаимодействии.

Фото: akorda.kz

Более тридцати материалов, посвященных итогам и перспективам казахстанско-таджикского сотрудничества, подготовили корреспонденты МИА за два дня. Более детально об итогах визита Рахмона в Казахстан можно прочесть в материале аналитической службы МИА «Казинформ».

Стало известно, что Казахстан и Таджикистан планируют увеличить объём торговли между странами до $2 млрд. Также в нашей стране пройдут Дни культуры Таджикистана.

Глава государства наградил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Қыран» за особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

Фото: akorda.kz

«Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям», - заверил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов после встречи с Президентом Таджикистана.

Всеармейское совещание: новые вызовы и задачи обороны страны

В канун Дня защитника Отечества Президент Казахстана провел Всеармейское совещание. В этом году военнослужащие страны вместе с Главой государства собрались на форум, чтобы обсудить актуальные вопросы обороноспособности страны, поделиться планами и по традиции наградить лучших сослуживцев.

Фото: akorda.kz

Как отметил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, ситуация в мире меняется с каждым днем и государства стали часто применять силу для защиты своих интересов. Казахская народная мудрость «Жау жоқ деме, жар астында» («Не говори, что нет врага, он за скалой») приобретает сейчас особый смысл. Вызовы времени требуют усиления роли армии.

Новое командование сил специальных операций, технологическая модернизация армии, внедрение передовых информационных систем и технологий, развитие системы военного образования и науки, социальная поддержка военнослужащих - это только часть вопросов, обсужденных на Всеармейском совещании.

«Сильная армия – гарант мира и спокойствия нашего народа. Сохранение территориальной целостности нашей Родины – наш священный долг»,- подчеркнул, поздравляя военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.

В честь профессионального праздника Глава государства наградил ряд военнослужащих за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны.

Фото: akorda.kz

5 мая 2023 года Президент Казахстана подписал Указ о присвоении высших военных и специальных званий и принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Проблему водоснабжения страны обсудили в Правительстве

На минувшей неделе одним из злободневных вопросов заседания Правительства был вопрос снабжения водой городов и сел.

Всего в Казахстане из 6 295 сел доступ к услугам водоснабжения имеют 4 900 сел. Не хватает питьевой воды и в 25 городах Казахстана, в том числе Шымкенте, Талгаре, Усть-Каменогорске, Шемонаихе, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев.

Согласно статистике, в 2022 году более 5 тысяч сельчан получили доступ к питьевой воде.

По итогам года планируется обеспечить доступ к услугам водоснабжения в городах - 98,8% и в селах - 96,3%., Решение вопроса питьевой воды в селах планируется до конца 2025 года, отметил министр.

В последнее время появились проблемы и с водообеспечением Астаны. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на заседании Правительства поделилась планами по обеспечению жителей столицы водой. Она сообщила, что министерством совместно с акиматом рассматриваются 3 проекта, среди которых предлагается строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища.

Фото: t.me/Kzgovernment

Как стало известно, в этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено 280 млрд тенге на реализацию 402 проектов. В том числе в городах – 135 проектов на сумму 167 млрд тенге, в селах - 267 проектов на сумму 113 млрд тенге.

Также на заседании Правительства Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил продолжить работу по исполнению плана обеспечения продовольственной безопасности страны.

Хорошей новостью стало сообщение о том, что Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие.

Мажилис: СЭЗ и моногорода

Депутаты Мажилиса приняли законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года. Такая необходимость появилась в связи с тем, что нужно было закрепить законодательно изменения в статьях Соглашения на основе Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и положения Договора о Таможенном Кодексе ЕАЭС.

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев на заседании Мажилиса заявил о необходимости ускорения работы по развитию моногородов.

В Казахстане насчитывается 27 моногородов, в которых проживают 1,4 млн человек. Отток и снижение численности населения, высокий уровень безработицы, износ инженерной и транспортной инфраструктуры, недостаток и низкая материально-техническая обеспеченность социальной инфраструктуры – основные проблемы этих моногородов. К примеру, в городах Экибастузе, Кентау и Аркалыке уровень изношенности водопроводных, канализационных, тепловых и сетей электроснабжения составляет выше 85%.

Фото: inbusiness.kz

Дело чести депутатов

Депутат маслихата Алматы от партии AMANAT Анна Башинская сложила свои полномочия после своего комментария в сети Facebook, который вызвал резонанс в обществе.

Председатель Алматинского городского филиала AMANAT Станислав Канкуров сообщил, что ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах.

Лидер фракции партии AMANAT в Мажилисе Елнур Бейсенбаев в соцсетях прокомментировал высказывание Анны Башинской: «Да, неосторожно выразилась, допустила ошибку, но признала ее. Я не могу сказать, что она подорвала партийную репутацию. Партия не вмешивается в международные дела. Мы не комментируем заявления президентов других государств».

Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев на вопросы СМИ о том, собирается ли он подавать в отставку из-за противоправные действий своих сыновей, ответил, что дети сами несут ответственность за свои поступки. «Я лучше принесу пользу своему народу. Будем развивать сельское хозяйство», - сказал депутат.

Мировая новость!

К концу рабочей недели пришла новость, которая, пожалуй, обрадовала всех землян. Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19.

Фото: Denis Balibouse | Reuters

Чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 официально была объявлена на международном уровне 30 января 2020 года. Вирус проник в 114 стран, с начала пандемии в мире умерли 20 миллионов человек.

В Казахстане было зарегистрировано свыше 1,4 млн случаев заражения КВИ, еще 91 тысяча человек заболели пневмонией с признаками коронавируса. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 13 848 казахстанцев, еще 5413 человек скончались от пневмонии с признаками КВИ.

По заявлению генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса на пресс-конференции в Женеве, «пандемия больше года имеет тенденцию к снижению, это позволило большинству стран вернуться к жизни и это позволяет объявить о завершении пандемии».

Подготовка ко Дню Победы

Казахстанцев в связи с майскими праздниками ждут длительные выходные, которые завершатся празднованием Дня Великой Победы.

К этой исторической дате корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили десятки материалов о ветеранах войны, их социальной поддержке. Обзор постоянных мер поддержки ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц сделали социальные службы города Алматы.

9 Мая в стране, в том числе и столице Казахстана, состоятся торжественные мероприятия в честь 78-й годовщины Дня Победы.

В этом году 237 ветеранов отпразднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие выплаты предусмотрены в городах республиканского значения и регионах для участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, а также участников боевых действий на территории других государств, выяснила корреспондент МИА «Казинформ».