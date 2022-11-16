Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам – Еркин Тукумов

«Частая смена стратегий развития Казахстана происходит из-за необходимости адаптации к современным быстроменяющимся процессам. Также это является следствием отсутствия в Казахстане грамотной базы регионоведов по странам, которые нас окружают: Китай, Россия, другие страны Центральной Азии.

Международное право развивается вне зависимости от того, есть противоречия между странами или нет. Развивается интернет, появляются новые сферы сотрудничества. Космос уже давно перестал быть чистой прерогативой государства. Что касается конфликтов, к сожалению, человек несовершенен, конфликты были, есть и будут. Приведу один пример: в 2022 году в мире насчитывается 27 конфликтов между разными странами. Они были поделены на три категории: ухудшающиеся, замороженные, улучшающиеся. В последней категории - ноль конфликтов. Это еще раз говорит о том, что очень легко начать конфликт и очень тяжело его завершить.

Если мы говорим о конфликте в Украине, какие бы мы серьезные прогнозы не давали и какие бы серьезные стратегии не строили, мы всегда должны знать, что есть страны со своей повесткой, каким они видят Казахстан. Это надо всегда учитывать. Есть «черные лебеди», а есть и другие прогнозы, которые давно предсказаны, но мало кто к ним прислушался. Нужно ли менять сегодня международное право, учитывая настолько большое количество противоречий, что лодка может перевернуться? Конечно, нужно. Нужно адаптировать нашу систему международного права к нынешним реалиям».





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