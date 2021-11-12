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    Казахстану не хватает инспекторов в сфере промышленной безопасности

    12 Ноября 2021, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дефиците инспекторов в сфере промышленной безопасности заявил министр по ЧС РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действующая система государственного управления демонстрирует, что на практике деятельность уполномоченного органа в области промышленной безопасности и его территориальных подразделений излишне законодательно зарегламентирована, а их полномочия ограничены детализированными нормами нормативных правовых актов», - сказал Юрий Ильин, выступая на правительственном часе в Сенате.

    По его словам, это приводит к недостаточности принимаемых мер по предупреждению и ликвидации вредного воздействия опасных производственных факторов.

    «На сегодняшний день государственный надзор в области промышленной безопасности осуществляют всего 381 инспектор, надзору которых подлежат свыше 9 тысяч предприятий (9 157) и более 230 тысяч опасных производственных объектов. С периода образования данной системы количество инспекторов сократилось более чем в 4,3 раза, в 1991 году численность инспекторов составляла 1 648 единиц, в 2014 году – 510 единиц, в 2020 году – 449 единиц», - отметил министр.

    Между тем, с экономическим ростом страны и темпов развития промышленности ежегодно увеличивается количество подконтрольных объектов.

    «На сегодняшний день объем работы, возложенный на инспекторов, несоизмерим с их количеством. Нагрузка на одного инспектора составляет 603 объекта. Необходимо отметить, что с 2014 года функции по промышленной безопасности увеличились на 50% с 2014 по 2020 годы, рост функций - с 30 до 39, в текущем году - с 39 до 45. При этом, среднемесячное начисление заработной платы инспекторам территориальных департаментов составляет 136 тысяч тенге, с учетом вычета налогов и социальных отчислений заработная плата составляет 112 тысяч тенге», - сообщил Ю. Ильин.

    Кроме того, отмечает глава МЧС, основной фронт работы инспекторов связан с постоянным посещением опасных производственных объектов.

    «Инспекторы при осуществлении возложенных на них функций наравне с работниками опасных производственных объектов подвержены постоянным производственным рискам причинения вреда жизни и здоровью. Однако, несмотря на риски, у инспекторов отсутствуют какие либо социальные гарантии, в том числе по медицинскому обслуживанию. Невзирая на данные условия, инспекторы прикладывают все усилия в рамках действующего законодательства с целью предотвращения условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях», - заключил Ю. Ильин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Безопасность МЧС
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