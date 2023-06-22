Казахстану дополнительно нужны более 120 пожарных депо - депутат Сергей Ершов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Сергей Ершов поднял вопросы необходимости дооснащения подразделений противопожарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Масштабный пожар в области Абай, охвативший более 60 тысяч гектаров земли и унесший жизни людей, вновь обнажил ряд системных проблем в сфере чрезвычайных ситуаций. Предметный анализ ситуации показал две важные проблемы. Первая - недостаточность сил и средств в борьбе с ЧС. Вторая - отсутствие системного подхода к обеспечению защиты от ЧС», - сказал Сергей Ершов в своем депутатском запросе на заседании Сената.

По его словам, в стране есть 426 подразделений государственной противопожарной службы, дополнительно требуется строительство 121 депо. Согласно представленным нам данным, даже к 2030 году потребность в строительстве пожарных подразделений будет восполнена лишь на 55%. Около 20% от общего числа единиц техники пожаротушения эксплуатируются с 70-90-х годов прошлого столетия и требуют обновления.

Парламентарий отметил, что средства на решение проблем выделяются, но по отчетам видно, что не осваиваются. Отсюда вытекает и вторая проблема. Он обратил внимание на то, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость рассмотрения целесообразности приватизации стратегических объектов, вплоть до возвращения их в государственную собственность.

Сенатор напомнил, что в декабре 2018 года была приватизирована единственная в своем роде Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба. В итоге данного решения государство лишилось специализированной службы, способной обеспечивать оперативную ликвидацию аварий повышенной сложности. Кроме того, по информации МЧС, на территории Казахстана есть 331 объект негосударственной противопожарной службы, это значит, что почти половина пожарных подразделений в стране являются негосударственными.

«Законодательство, регулирующее порядок привлечения негосударственных противопожарных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, как и в случае со спасательной службой, не содержит четко установленных правовых обязательств в части тушения пожара, а также не предусматривает их ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Согласно статье 67 Закона РК «О гражданской защите», НГПС в случае пожаров обязаны лишь «оказывать содействие», вместо непременного исполнения своих прямых функции», - возмутился сенатор.

Предложения сенатора - диверсификация портфеля приватизированных предприятий, а также совершенствование нормативно-правового регулирования в части ответственности негосударственных организаций в процессе ликвидации ЧС.