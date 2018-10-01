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Казахстанцы завоевали первые три «золота» на Паразиатских играх

10 Октября 2018 09:53 226
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Казахстанцы завоевали первые три «золота» на Паразиатских играх

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящих в Индонезии ІІІ Паразиатских играх казахстанские спортсмены завоевали свои первые, при этом, сразу три золотые медали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета.

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Первое «золото» досталось Сиязбеку Далиеву, выступавшему в плавании на дистанции 50 метров в стиле «баттерфляй».  Второе «золото»  завоевал Ержан Салимгереев в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Третью золотую медаль добыла для Казахстана Зульфия Габидуллина на дистанции 100 метров вольным стилем. Отметим, З.Габидуллина в 2016 году на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевала первую золотую медаль в истории казахстанского паралимпийского спорта.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 8 октября на ІІІ Паразиатских играх в копилке Казахстана было 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Включая три «золота», всего у сборной Казахстана теперь 12 призовых мест.

Напомним, в столице Индонезии Джакарте проходят ІІІ Паразиатские игры. Состязания паралимпийцев завершатся 18 октября. Защищать честь Казахстана отправился 91 спортсмен. Они выступают в 9 видах спорта: настольный теннис; парадзюдо; параплавание; пулевая стрельба; парапауэрлифтинг; стрельба из лука; шахматы; паралегкая атлетика и волейбол сидя.

Назначены премии спортсменам, занявшим первое место - 10 тысяч долларов. За второе место - 5 тысяч долларов, за третье - 3 тысячи долларов.

В предыдущих Паразиатских играх участвовали 82 казахстанских спортсмена по 9 видам спорта, они завоевали 7 золотых медалей.


Казахстанцы завоевали первые три «золота» на Паразиатских играх
Казахстанцы завоевали первые три «золота» на Паразиатских играх

Даулет Изтлеу

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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