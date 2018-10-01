Казахстанцы завоевали четвертое «золото» на Паразиаде в Индонезии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ІІІ Паразиатских играх, проходящих в столице Индонезии Джакарте, копилку Казахстана пополнила еще одна золотая медаль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Игр, четвертое «золото» для Казахстана добыл парапловец Ержан Салимгереев в категории S6 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Кроме того, в категории S6 среди мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем казахстанец Сергей Кинах завоевал серебряную медаль, а Дмитрий Ли - бронзовую.

Отметим, Ержан Салимгереев и вчера занял первое место в категории S6 на дистанции 100 метров вольным стилем.

Автор: Мухтар Калимоллаулы