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Казахстанцы завоевали четвертое «золото» на Паразиаде в Индонезии

10 Октября 2018 20:59 153
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Казахстанцы завоевали четвертое «золото» на Паразиаде в Индонезии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ІІІ Паразиатских играх, проходящих в столице Индонезии Джакарте, копилку Казахстана пополнила еще одна золотая медаль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщается на сайте Игр, четвертое «золото» для Казахстана добыл парапловец Ержан Салимгереев в категории S6 на дистанции 50 метров вольным стилем.

Кроме того, в категории S6 среди мужчин на дистанции 50 метров вольным стилем казахстанец Сергей Кинах завоевал серебряную медаль, а Дмитрий Ли - бронзовую.

Отметим, Ержан Салимгереев и вчера занял первое место в категории S6 на дистанции 100 метров вольным стилем.

 

Автор: Мухтар Калимоллаулы

 

 

 

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Ключевые слова: Азиада-2018, Спорт,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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