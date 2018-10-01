Казахстанцы задолжали за коммунальные услуги 13 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задолженность казахстанцев за коммунальные услуги составляет 13 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая задолженность на сегодняшний день по коммунальным услугам 13 миллиардов тенге. Это тоже говорит, что нам надо все-таки улучшать дисциплину, собираемость, повышать качество услуг», - сказал представитель АО «КазЦентр ЖКХ» Мейржан Майкенов в рамках Kazakhstan urban forum.

В то же время он отметил, что согласно опросу лишь три процента казахстанцев положительно отзываются о деятельности КСК, акцентируя внимание на низком качестве управления, содержания, отсутствии обратной связи с жильцами.

На форуме вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев рассказал о готовящейся в Казахстане реформе в сфере ЖКХ.