Казахстанцы за рубежом смогут смотреть отечественные каналы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, проживающие в разных уголках земли, смогут смотреть отечественные каналы через интернет-телевидение GALAM TV с помощью смартфонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам разработчиков портала, казахстанские каналы доступны для просмотра абсолютно всем пользователям без абонентской платы.

«У нас зарегистрировано порядка 400 тысяч активных пользователей. В том числе и казахстанцы, проживающих за пределами республики. Этот портал мы, в первую очередь, разрабатывали для них, чтобы они были в курсе событий в стране. Число людей, предпочитающих альтернативный способ просмотра телеканалов, растет. Единственное, вне Казахстана не доступен иностранный контент. К примеру, соотечественники, проживающие за рубежом, не могут смотреть иностранные фильмы, турецкие и российские сериалы и так далее. А в Казахстане они доступны, так как мы имеем лицензию», - рассказал директор Алматинской областной дирекции теле-радиовещания АО «Казтелерадио» Кайсар Раздыков.

Разработчики интернет-предложения планируют запустить раздел «видео по запросу».

«Мы постоянно разговариваем с потребителями по улучшению интерфейса и технической составляющей. Как только мы запустим «видео по запросу», мы, думаем, количество подписчиков увеличится. Это будут как художественные фильмы, так и документальные программы. Оплата будет идти за просмотр иностранных фильмов. По отечественному контенту мы будем смотреть после того, как подпишем контракт с тем же «Казахфильмом». Если они будут давать кино бесплатно, то мы, естественно, также будем предоставлять доступ к их просмотру без какой-либо оплаты», - заключил К. Раздыков.

Интернет-телевидение Galam TV вещает в Казахстане с 2016 года. Портал доступен для жителей города Байконур, которые также могут смотреть отечественные каналы.