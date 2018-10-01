Казахстанцы выиграли гонку с раздельным стартом на юношеской Олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На юношеской Олимпиаде-2018 начались комбинированные соревнования по велоспорту. Мужской казахстанской команде удалось одержать победу в гонке с раздельным стартом, сообщает Olympic.kz.

Глеб Брусенский и Евгений Федоров преодолели дистанцию за 8:17.9. Это позволило им возглавить общий зачет.

Добавим, что комбинированные соревнования предусматривают борьбу на шоссе и в маунтинбайке. Всего же будет пять соревновательных дней. Победитель и призеры будут определяться по сумме набранных очков.