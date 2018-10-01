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Казахстанцы выиграли гонку с раздельным стартом на юношеской Олимпиаде

14 Октября 2018 01:16 121
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Казахстанцы выиграли гонку с раздельным стартом на юношеской Олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  На юношеской Олимпиаде-2018  начались комбинированные соревнования по велоспорту. Мужской казахстанской команде удалось одержать победу в гонке с раздельным стартом, сообщает Olympic.kz.

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Глеб Брусенский и Евгений Федоров преодолели дистанцию за 8:17.9. Это позволило им возглавить общий зачет.

Добавим, что комбинированные соревнования предусматривают борьбу на шоссе и в маунтинбайке. Всего же будет пять соревновательных дней. Победитель и призеры будут определяться по сумме набранных очков.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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