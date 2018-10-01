Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:15 193
-
вчера 21:50 189
-
вчера 21:10 181
-
вчера 20:40 196
-
-
вчера 19:50 205
-
-
-
-
-
-
вчера 17:45 357
-
-
-
вчера 17:02 264
-
вчера 16:49 278
-
вчера 16:37 195
-
-
-
-
вчера 15:40 256
-
вчера 15:19 433
-
-
-
-
-
-
вчера 13:28 315
-
-
вчера 12:37 625
-
-
-
-
вчера 11:27 319
-
-
вчера 10:49 1265
-
-
вчера 10:11 401
-
вчера 09:52 541
-
вчера 09:33 270
Казахстанцы выиграли гонку с раздельным стартом на юношеской Олимпиаде
14 Октября 2018 01:16 121
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На юношеской Олимпиаде-2018 начались комбинированные соревнования по велоспорту. Мужской казахстанской команде удалось одержать победу в гонке с раздельным стартом, сообщает Olympic.kz.
Новости по темеВелокоманда «Астана» объявила состав на «Президентский Тур Турции» Велогонщик из Кокшетау стал обладателем Кубка Азии
Глеб Брусенский и Евгений Федоров преодолели дистанцию за 8:17.9. Это позволило им возглавить общий зачет.
Добавим, что комбинированные соревнования предусматривают борьбу на шоссе и в маунтинбайке. Всего же будет пять соревновательных дней. Победитель и призеры будут определяться по сумме набранных очков.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Вратарь сборной Казахстана объявил об уходе из «Барыса»
- Стоилов объявил стартовый состав на выездной матч Латвия - Казахстан
- Забег на 760 м по лестнице «Баспалдак» прошел в Кокшетау
- Диас Бахраддин завоевал золотую медаль в гребле на юношеской Олимпиаде-2018
- Футбольная школа для особенных детей появится в Караганде
- Диас Бахраддинов завоевал золото на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле
Загрузка...