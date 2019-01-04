Казахстанцы в Таиланде делятся переживаниями по поводу шторма «Пабук»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отдыхающие на курортах в Таиланде казахстанцы делятся своими переживаниями по поводу приближающегося тропического шторма «Пабук», передает корреспондет МИА «Казинформ».

Напомним, за последние 30 лет это первый сильный тропический шторм в Таиланде, образовавшийся вне сезона муссонов. Ожидается, что «Пабук» обрушится на острова в пятницу вечером, прежде чем достигнет материка. Официального приказа об эвакуации не поступало, но туристы массово уезжают. По оценкам местных властей, до 50 тыс отдыхающих уехали в континентальную часть Таиланда. Курортные зоны Ко Панган, Ко Тао и Самуи почти полностью опустели.

Шторм ожидается в южных регионах страны, в том числе в туристических зонах Андаманского моря, такие как Краби и самых южных провинциях, граничащих с Малайзией, - Паттани, Наратхиват и Яла.

Вот, к примеру, что пишет в Инстаграм телеведущая Айгуль Мукей (сохранены авторская стилистика, орфография и пунктуация): «А вот завтра обещают Ураган по имени Пабук... на всякий случай, назову его уважительно, с большой буквы и по имени )... Когда ты находишься на Пхукете и вдруг приходит инфа об урагане, немного становится не по себе - все мы помним Цунами 2004 года... но еще я знаю, что сильные ураганы и тайфуны называют женскими именами, например Зоя или Кристина... а мужские, они так... поменьше... Ну в общем, мы будем аккуратными - в море не пойдем... Посидим в отеле...».

Известная исполнительница Ерке Есмахан поделилась со своими подписчиками в Инстаграм о том, что ей поступают звонки от беспокоящихся за нее друзей и знакомых. Она заверила, что беспокоиться не о чем, тайфун не затронет курорт, где она отдыхает.



Ранее Посольство Казахстана в Королевстве Таиланд призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности в связи со штормом в Южно-Китайском море.