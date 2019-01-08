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Казахстанцы узнали соперников в квалификации Australian Open
8 Января 2019 04:30 107
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты узнали соперников в стартующей 8 января квалификации на турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии «Australian Open», сообщает Sports.kz.
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В квалификации Казахстан представят в мужском одиночном разряде Александр Бублик и Александр Недовесов, а в женском Елена Рыбакина.
Мужчины встретятся с двумя австрийцами, Александр Недовесов выйдет на корт против Денниса Новака 8 января, а Александр Бублик встретится с Юрием Родионовым на следующий день, 9 января.
В женской части турнира 9 января Елена Рыбакина встретится с китаянкой Линь Чжу.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 7 по 27 января.
Ключевые слова: Спорт,
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