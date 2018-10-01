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Казахстанцы стали меньше вызывать скорую - Минздрав
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы стали меньше вызывать скорую помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уже принят новый приказ Министерства здравоохранения по совершенствованию скорой медицинской помощи, в соответствии с которым мы ввели четыре категории обращений в службу скорой помощи. Первые три категории - это те, которые несут угрозу жизни и здоровью пациентов. Четвертая категория - это обострение хронических заболеваний, которые возникают у населения. И в соответствии с этим приказом, обязательства по обслуживанию этой четвертой категории и финансирование переданы в поликлиники», - пояснил Елжан Биртанов.
По словам министра, это делается для повышения качества лечения пациентов.
«У нас в стране количество обращений в скорую помощь где-то в 10 раз превышает развитые страны и в результате этого в критических ситуациях у нас много машин заняты в измерениях давления и так далее. Теперь же у нас уменьшилась скорость наезда, поскольку больше машин обслуживает меньшее количество вызовов. Постепенно мы видим снижение этих обращений, люди меньше теперь звонят и обращаются в основном в поликлиники, поликлиникам выгоднее этих больных самостоятельно лечить без вызовов скорой. Мы уже видим небольшой тренд и дальше будем в этом направлении работать, чтобы добиться того, чтобы люди более качественно лечились», - резюмировал Елжан Биртанов.
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