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Казахстанцы стали лучшими на чемпионате Азии по ММА

30 Июля 2018 11:29 236
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Казахстанцы стали лучшими на чемпионате Азии по ММА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная казахстана по ММА заняла первое место на чемпионате Азии среди любителей, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

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В китайском Харбине завершился чемпионат Азии по ММА. Казахстанские бойцы завоевали три золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали.

Обладателями золотых медалей стали Нуржамал Садыкова (52 кг), Аслан Ораз (70 кг) и Нурнияз Кошбаев (+93 кг)

Серебро принесли в копилку нашей команды Акбобек Ергалиева (61кг), Талгат Жумагалиев (56.7 кг), Дастан Амангелды (61.2 кг), Нурбек Кабдрахманов (65.8 кг) и Мурад Абдурахманов (93 кг). 

Бронзовым призером чемпионата стал казахстанец Думан Балмуханов (84 кг).

Таким образом, казахстанские спортсмены заняли первое общекомандное место. На втором месте - сборная Китая, а на третьем -  команда Кыргызстана.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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