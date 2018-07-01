Казахстанцы стали лучшими на чемпионате Азии по ММА
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная казахстана по ММА заняла первое место на чемпионате Азии среди любителей, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
В китайском Харбине завершился чемпионат Азии по ММА. Казахстанские бойцы завоевали три золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали.
Обладателями золотых медалей стали Нуржамал Садыкова (52 кг), Аслан Ораз (70 кг) и Нурнияз Кошбаев (+93 кг)
Серебро принесли в копилку нашей команды Акбобек Ергалиева (61кг), Талгат Жумагалиев (56.7 кг), Дастан Амангелды (61.2 кг), Нурбек Кабдрахманов (65.8 кг) и Мурад Абдурахманов (93 кг).
Бронзовым призером чемпионата стал казахстанец Думан Балмуханов (84 кг).
Таким образом, казахстанские спортсмены заняли первое общекомандное место. На втором месте - сборная Китая, а на третьем - команда Кыргызстана.
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