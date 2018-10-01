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Казахстанцы стали больше пользоваться денежными переводами

1 Октября 2018 10:18 588
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Казахстанцы стали больше пользоваться денежными переводами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем денежных переводов казахстанцев за границу за год вырос более чем на четверть, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.     

«Объем денежных переводов, отправленных населением через систему денежных переводов (СДП), составил 651,4 млрд тенге за январь-август 2018 года. Большая часть приходится на отправленные за рубеж - 380,1 млрд тенге, рост за год - на 27,5%», - отмечается в сообщении.

Между тем, объем средств, полученных из-за рубежа составил 220,5 млрд тенге с ростом за год на 15,2%. На денежные переводы внутри страны приходится 50,9 млрд тенге, но при этом здесь и самый высокий рост - сразу в 4 раза.

«Среди систем денежных переводов по объему транзакций на территории РК за январь-август 2018 года лидирует российская «Золотая корона» - 16,7 млрд тенге, рост в 5,6 раза. Доля системы выросла год-к-году с 23,4% до 32,9%. Следом идет Faster - 2,2 млрд тенге, что на 48,5% меньше, чем в прошлом году. Доля уменьшилась с 33,3% до 4,3%. Замыкает тройку лидеров Western Union - 1,8 млрд тенге, на 9,2% меньше, чем за январь-август 2017 года. Доля уменьшилась с 15,9% до 3,6%», - говорится в данных портала.

По количеству транзакций также лидируют «Золотая корона», Faster и Western Union.

 

 

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Ключевые слова: Экономика, КАЗМЕДИА, Астана, Статистика,
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Автор:

Дамир Байманов

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