Казахстанцы смогут проголосовать за лучшие отечественные товары

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 12 и 13 октября проходит республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». В торжественной церемонии открытия в пятницу приняли участие министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

В конкурсе принимают участие 153 компании - победители региональных этапов, которые прошли с июня по август во всех областных центрах страны (включая Астану и Алматы).

В этом году претерпела изменения процедура определения победителей. Из числа участников республиканского конкурса экспертная комиссия определит 27 финалистов. В свою очередь, жители Казахстана смогут отдать свой голос за лучшего производителя. Для этих целей 15 октября в 9:00 на сайте www.altynsapa.kz будет открыто голосование. Оно продлится до 25 октября. Торжественное награждение лауреатов состоится в декабре.



Министр отметил, что Глава государства в Послании народу Казахстана особо отметил необходимость казахстанским предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую «экономику простых вещей». И конкурс «Лучший товар Казахстана» призван не просто актуализировать вопросы качества, но и помогает предприятиям повышать конкурентоспособность.



«Сегодня государство принимает целый комплекс системных мер, направленных на поддержку бизнеса, в особенности стимулирующих рост экспортеров в обрабатывающем секторе. Много участников, и каждый может воочию увидеть, как работают его конкуренты, какого качества товары выпускают. Мы видим, что каждый год количество участников растет, сегодня 80% - это новые компании», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.



Председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов напомнил, что в Послании народу Казахстана Глава государства дал поручение выделить 500 млрд тенге на поддержку отечественных экспортеров и 600 млрд на поддержку производителей. Порядка 20 млрд будет направлено на нефинансовую помощь казахстанских компаний, которая предусматривает содействие выходу на новые рынки.

«В этом году 1163 компании участвовали в региональном этапе, и это рекордное количество. Нацпалата важнейшей целью выставки ставит повышение качества и конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей», - сообщил на открытии председатель правления НПП РК.



В рамках республиканской выставки жителям и гостям столицы представили самый широкий ассортимент отечественных товаров. Любой желающий смог продегустировать представленную продукцию и приобрести товары по ценам производителей. Также на конкурсе состоялась демонстрация одежды отечественных производителей, мастер-классы, и розыгрыш призов среди посетителей.



С 2015 года организатором конкурса выступает НПП РК «Атамекен». Сам конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшие товары производственного назначения»; «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары».

Конкурс «Лучший товар Казахстана» проводится с целью активизации деятельности отечественных производителей и направлен на повышение качества выпускаемой продукции, содействие насыщению рынка Казахстана высококачественными и конкурентоспособными товарами, а также привлечение внимания промышленных, коммерческих и общественных организаций к необходимости решения проблем качества и популяризации идеи качества среди населения. Конкурс - это отличная B2B площадка, которая позволяет предпринимателям находить новых партнеров и обеспечивать импортозамещение.



