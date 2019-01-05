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Казахстанцы смогут получать премию фонда Герцога Эдинбургского
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Институт мировой экономики и политики договорился с крупнейшей британской аналитической организацией в области международных отношений о возможности участия казахстанцев в получении премии образовательного фонда Герцога Эдинбургского, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на институт.
Договоренность о том, что казахстанцы смогут получать премию образовательного фонда Герцога Эдинбургского была достигнута в ходе визита директора Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ержана Салтыбаева в Лондон.
ИМЭП активно сотрудничает с «мозговыми центрами» по всему миру. Среди них Chatham House - крупнейшая британская аналитическая организация в области международных отношений.
Помимо Chatham House Е.Салтыбаев посетил RUSI - Royal United Services Institute for Defence and Security Studies Королевский Объединённый институт оборонных исследований, The International Institute for Strategic Studies Международный институт стратегических исследований, Wilton Park Исполнительное агентство при Форин-офисе Wilton Park, а также фонд Герцога Эдинбургского. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Казахстан интересен Британии как один из крупных геополитических игроков в Центральной Азии. Дружественные отношения между руководством двух стран на сегодня создают уникальную возможность в расширении взаимодействия казахстанских и британских «мозговых центров» в области анализа различных аспектов международной политики», - отметил Салтыбаев. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
По итогам встреч были подписаны документы об организации научно-аналитического и экспертного сотрудничества. А также прозвучала договоренность о возможности участия казахстанцев в получении премии образовательного фонда Герцога Эдинбургского.
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