Казахстанцы с низкой зарплатой получили налоговые льготы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С нового года работники, чей доход не превышает 25 МРП, освобождаются от уплаты подоходного налога в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, поправки внесены в Налоговый кодекс и сопутствующие законодательные акты 2 июля 2018 года.

Они предусматривают при определении дохода работника, не превышающего 25-кратный месячный расчетный показатель, установленный Законом «О республиканском бюджете» и действующий на 1 января соответствующего финансового года (25 МРП), применение корректировки облагаемого дохода работника, - в размере 90% от суммы такого дохода. Данная норма вступает в силу с 1 января 2019 года.

«Так, с 2019 года, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника будет применяться, если доход работника не превышает 25 МРП, соответственно, если начисленный доход работника превышает 25 МРП, корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника не применима», - отмечается в сообщении пресс-службы департамента госдоходов Алматы.

Если гражданин работает у нескольких работодателей и в каждом случае начисленный доход работника не будет превышать 25 МРП, то корректировка в размере 90% от суммы облагаемого дохода работника, будет применяться каждым работодателем.

Напомним, снизить налоговую нагрузку для казахстанцев с низкой зарплатой в 10 раз поручил Глава государства, выступая 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.



«В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером зарплаты предлагается с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз, то есть составит только 1 процент. Это будет делаться по индивидуальным налогам для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц», - сказал Нурсултан Назарбаев.