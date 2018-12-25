Казахстанцы «почувствуют тепло Правительства» - Канат Бозумбаев об отопительном сезоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев, докладывая о ходе осенне-зимнего периода, пообещал, что казахстанцы «почувствуют тепло Правительства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на заседании Правительства РК, он сообщил, что текущий осенне-зимний период проходит в штатном режиме.

«Потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме. Вчера, 24 декабря, максимальная электрическая нагрузка достигла 14 540 мегаватт, или 99% от прогнозируемого максимума в отопительный период. Это рекорд за последние годы. Это указывает на положительную динамику развития промышленного потребления», - заявил министр.

По его данным, запланированные на год ремонтные работы на электрических станциях практически завершены: выполнен ремонт 8 энергоблоков, 52 котлов и 44 турбин, 28,3 тысяч километров линий электропередач и 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения. В целом ремонтные работы проводятся по утвержденному системным оператором графику, подчеркнул министр.

Вместе с тем, он попросил ускорить ремонта котла №2 на ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Это связано с соблюдением температурного режима при понижении температуры наружного воздуха», - проинформировал он.

Министр также сообщил, что с начала текущего отопительного периода при снижении температуры наружного воздуха отмечено 23 факта несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество допущено на ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» (7 раз) и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (4 раза).

«С начала осенне-зимнего периода 2018-2019 годов в Единой электроэнергетической системе крупных технологических нарушений не допущено. Вместе с тем отмечались локальные отключения электрических сетей с вводом ограничений потребителей, наибольшее количество в Павлодарской области и Астана», - рассказал Канат Бозумбаев.

В соответствии с заявками акиматов Министерство энергетики утвердил график закрепления регионов по поставке мазута на социально-производственные объекты в объеме 312 тысяч тонн на осенне-зимний период 2018-2019 годы. За октябрь-ноябрь график исполнен на 86%. В декабре темпы замедлились. Наименьшие показатели освоения по Атырауской и Западно-Казахстанской областям.

Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет около 6,5 миллиардов тенге, что на 5% больше чем в прошлом году и 387 миллионов тенге перед ТОО «Богатырь-Комир».

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, министерство совместно с центральными и местными исполнительными органами обеспечат стабильное прохождение текущего отопительного сезона. Без тепла снег не растает. Мы делаем всю необходимую работу для того, чтобы жители смогли встретить этот новый год в тепле и хорошем настроении. Я думаю, наши граждане ощутят особое тепло Правительства», - сказал министр, завершая свой доклад.

В свою очередь Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев оценил отчет главы Минэнерго. «Хорошо завершили доклад», - сказал он.