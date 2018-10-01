Казахстанцы неохотно утилизируют отходы электрического оборудования - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы неохотно утилизируют отходы электрического и электронного оборудования. Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор ТОО «Оператор РОП» Асель Дангилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает наш опыт, в настоящее время не так много людей заинтересованы в том, чтобы утилизировать отходы электрического и электронного оборудования. Зачастую многие помещают данные отходы в контейнеры абсолютно не задумываясь об их судьбе, хотя данные отходы и все их составляющие могут быть использованы как вторичные ресурсы», - сказала Асель Дангилова.



По ее словам, в настоящее время в Казахстане не так много компаний, которые занимаются правильной утилизацией этих отходов.



«Порядка шести компаний, с которыми работаем мы, уже начинают работу по сбору и утилизации этих отходов. Если говорить о цифрах, в 2017 году было утилизировано порядка двух тысяч тонн. Мы понимаем, что это не та цифра, которую хотелось бы видеть, потому что по оценке статистических органов, объем образования этих отходов составляет порядка 135 тыс. тонн, в реалии, возможно, их намного больше», - подчеркнула Асель Дангилова.



В этом году, как сообщила исполнительный директор ТОО «Оператор РОП», по заключенным с этими предприятиями договорам, планируется собрать и утилизировать порядка 5 тыс. тонн.



«То есть, мы видим положительную динамику, объемы растут в два раза», - резюмировала Асель Дангилова.