Казахстанцы не пострадали во время шторма в Таиланде - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На курортных зонах Таиланда во время шторма граждане Казахстана не пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Шторм в Таиланде идет на спад. Он прошел в ночь с 4 января на 5 января без серьезных последствий по материковой части провинции Краби, острову Пхукет и утром перешел на северо-запад в сторону Андаманского моря. На курортных зонах Таиланда во время шторма граждане Казахстана не пострадали. Жалоб от соотечественников не поступало. Наши дипломаты следят за ситуацией и держат вопрос на особом контроле», - сказал руководитель пресс-службы Айбек Смадияров.

Отмечается, что по прогнозам тайских властей, дождливая погода еще сохранится несколько дней, некоторые районы подтоплены. В этой связи МИД РК призывает казахстанцев соблюдать меры безопасности, быть осторожными на воде, без острой необходимости не выезжать далеко за пределы своих курортных зон.

«Хотелось бы отметить, что после публикаций в казахстанских СМИ многие наши граждане вышли на связь с дипломатами и оставили свои координаты. Мы продолжаем поддерживать с ними связь и оказывать всю необходимую помощь», - отметил Айбек Смадияров.