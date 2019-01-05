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Казахстанцы не пострадали во время шторма в Таиланде - МИД РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На курортных зонах Таиланда во время шторма граждане Казахстана не пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
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«Шторм в Таиланде идет на спад. Он прошел в ночь с 4 января на 5 января без серьезных последствий по материковой части провинции Краби, острову Пхукет и утром перешел на северо-запад в сторону Андаманского моря. На курортных зонах Таиланда во время шторма граждане Казахстана не пострадали. Жалоб от соотечественников не поступало. Наши дипломаты следят за ситуацией и держат вопрос на особом контроле», - сказал руководитель пресс-службы Айбек Смадияров.
Отмечается, что по прогнозам тайских властей, дождливая погода еще сохранится несколько дней, некоторые районы подтоплены. В этой связи МИД РК призывает казахстанцев соблюдать меры безопасности, быть осторожными на воде, без острой необходимости не выезжать далеко за пределы своих курортных зон.
«Хотелось бы отметить, что после публикаций в казахстанских СМИ многие наши граждане вышли на связь с дипломатами и оставили свои координаты. Мы продолжаем поддерживать с ними связь и оказывать всю необходимую помощь», - отметил Айбек Смадияров.
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