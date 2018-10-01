Казахстанцы не пострадали при наезде поезда на толпу в Индии - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, казахстанцы не пострадали в результате наезда поезда на толпу празднующих в Индии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительной информации МЧС Индии, граждан Казахстана среди жертв и пострадавших нет», - сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

Напомним, более 50 человек погибли и около 200 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу. Инцидент произошел у города Амритсара в штате Пенджаб, расположенном на севере страны. Там проходили празднования, связанные с одним из главных праздников индуистов, - Дусшера, который символизирует победу добра над злом. Сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана.