Казахстанцы не обязаны иметь при себе документы на велосипед - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велосипедисты в Казахстане не обязаны иметь при себе документы на велосипед, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет административной полиции МВД РК.

«В соответствии с действующим законодательством велосипед как транспортное средство не подлежит государственной регистрации, и водитель велосипеда, в отличии от водителей механических транспортных средств, не обязан иметь при себе какие-либо документы на велосипед», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице КАП МВД РК в Facebook.

При этом, как отметили в rомитете, полицейские, если они имеют сведения о похищенных и угнанных велосипедах, вправе проверить серийный номер велосипеда, чтобы исключить его криминальное происхождение.

Ранее полицейские Астаны объяснили, зачем спрашивают у велосипедистов документы. В связи с участившимися случаями краж они проводят профилактические мероприятия.