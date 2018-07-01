Казахстанцы не обязаны иметь при себе документы на велосипед - МВД
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велосипедисты в Казахстане не обязаны иметь при себе документы на велосипед, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет административной полиции МВД РК.
«В соответствии с действующим законодательством велосипед как транспортное средство не подлежит государственной регистрации, и водитель велосипеда, в отличии от водителей механических транспортных средств, не обязан иметь при себе какие-либо документы на велосипед», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице КАП МВД РК в Facebook.
При этом, как отметили в rомитете, полицейские, если они имеют сведения о похищенных и угнанных велосипедах, вправе проверить серийный номер велосипеда, чтобы исключить его криминальное происхождение.
Ранее полицейские Астаны объяснили, зачем спрашивают у велосипедистов документы. В связи с участившимися случаями краж они проводят профилактические мероприятия.
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