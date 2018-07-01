Казахстанцы могут стать наблюдателями при распределении образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации проекта «Карта общественного контроля» Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки предоставляет гражданам возможность принять участие в работе конкурсных комиссий на присуждение образовательных грантов и гособразовательного заказа при поступлении в вузы и колледжи страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для того, чтобы выступить в качестве независимых наблюдателей гражданам необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей.

Ежегодное увеличение средств, выделяемых на образование, повышает актуальность вопроса прозрачности и объективности их распределения.

В Агентстве уверены, что усиление общественного контроля станет одним из действенных механизмов по предупреждению коррупционных проявлений в этой сфере.

При этом очень важным является участие в конкурсных комиссиях представителей бизнес-структур, которые являются потенциальными работодателями абитуриентов.

Активное участие в конкурсных процедурах примут члены специальных мониторинговых групп Агентства, созданные в каждом районе и области страны. В нее входят эксперты из разных областей: представители гражданского общества, предпринимательства, научного и академического сообществ, СМИ, а также блогеры.