Казахстанцы могут снять с прописки жильца, не выходя из дома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владельцам недвижимости доступно снятие с прописки через eGov, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о запуске новой государственной услуги «Снятие граждан с постоянной и временной регистрации по месту жительства по заявлению собственника жилища».

Теперь, у каждого владельца недвижимости есть возможность, не выходя из дома, снять с постоянной или временной регистрации прописанного у него в квартире гражданина.

Для этого достаточно пройти на портал eGov.kz, выбрать услугу и выбрать регион в котором находится его недвижимость. При этом, нет необходимости обращаться во фронт-офисы НАО ГК «Правительство для граждан» (ЦОН) для подтверждения заявления.

Напомним, что для получения данной услуги, необходимо быть зарегистрированным пользователем на портале eGov.kz.

С результатом услуги можно ознакомиться в разделе «История получения услуг».

Результатом оказания услуги является уведомление о готовности документа, в котором будет указан статус снятия регистрации гражданина или мотивированный отказ.

Необходимо отметить, что данная услуга ранее предоставлялась только через фронт-офисы Государственной корпорации «Правительство для граждан».

В случае, если в адресных сведениях зарегистрированных физических лиц отсутствует регистрационный код адреса (РКА), то данные лица не будут отражаться в списке зарегистрированных лиц.





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