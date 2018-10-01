Казахстанцы могут пожаловаться на сговор цен через Интернет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей призывает казахстанцев сообщать о фактах картельного сговора на интернет-сайте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если субъекты рынка, осуществляющие свою деятельность на одном товарном рынке, договариваются о единой ценовой политике, об определенном поведении для искусственного создания того или иного результата торгов, о разделе рынка, сокращении или прекращении производства товаров, отказе от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями - они участники картельного сговора. Если вы добросовестный предприниматель или гражданин с активной жизненной позицией - сообщите об известных вам случаях картельных сговоров. Это поможет восстановить справедливость», - призвали в комитете.

Сообщить о картеле можно по ссылке.

Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана обращает свое внимание на острую проблему - необходимости усиления работы антимонопольного органа в части выявления и пресечения ценовых и тарифных сговоров.

«Так, в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства отметил необходимость принятия решительных мер по развитию конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий. При этом, Правительству поручено в трехмесячный срок рассмотреть данный вопрос и реформировать работу антимонопольного ведомства, значительно усилив функции по защите конкуренции. В целях усиления работы по предотвращению и пресечению антиконкурентных сговоров на сайте комитета внедрен баннер «Сообщи о картеле!», и в настоящее время ведомство проводит активную работу по усилению внимания общественности о возможности сообщать в антимонопольный орган о противоправных картельных сговорах», - рассказали в ведомстве.