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Казахстанцев среди пострадавших и погибших при подрыве туристического автобуса в Египте нет - МИД РК

29 Декабря 2018 15:00 212
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Казахстанцев среди пострадавших и погибших при подрыве туристического автобуса в Египте нет - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три вьетнамских туриста и египетский экскурсовод погибли в результате подрыва туристического автобуса в Египте в пятницу вечером. Не меньше 10 человек получили ранения. Казахстанцев среди пострадавших и погибших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Как передает euronews.com, автобус был атакован террористами в 4 км от комплекса пирамид в Гизе.

«Мы находились дома, когда раздался ужасный взрыв. Мы решили оказать помощь раненым. К нам присоединились наши соседи. Затем приехали скорая помощь и пожарные. Взрыв произошел на окружной дороге. Наконец к автобусу подъехали полицейские», - рассказывает очевидец Махмуд.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

«Я приехал сюда и увидел, как несли пострадавших, - вспоминает Тарек. - Не знаю, были это раненые или убитые. Скорые помощи отвезли пострадавших в клинику Аль-Харам».

Перед новогодними праздниками египетское правительство приняло дополнительные меры безопасности.

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Ключевые слова: Египет, МИД РК,
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