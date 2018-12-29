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Казахстанцев среди пострадавших и погибших при подрыве туристического автобуса в Египте нет - МИД РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три вьетнамских туриста и египетский экскурсовод погибли в результате подрыва туристического автобуса в Египте в пятницу вечером. Не меньше 10 человек получили ранения. Казахстанцев среди пострадавших и погибших нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Как передает euronews.com, автобус был атакован террористами в 4 км от комплекса пирамид в Гизе.
«Мы находились дома, когда раздался ужасный взрыв. Мы решили оказать помощь раненым. К нам присоединились наши соседи. Затем приехали скорая помощь и пожарные. Взрыв произошел на окружной дороге. Наконец к автобусу подъехали полицейские», - рассказывает очевидец Махмуд.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
«Я приехал сюда и увидел, как несли пострадавших, - вспоминает Тарек. - Не знаю, были это раненые или убитые. Скорые помощи отвезли пострадавших в клинику Аль-Харам».
Перед новогодними праздниками египетское правительство приняло дополнительные меры безопасности.
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