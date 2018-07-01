Казахстанцев среди погибших нет – МИД о взрыве в аэропорту Кабула
23 Июля 2018 10:48 263
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали взрыв в аэропорту Кабула, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По предварительным данным, среди погибших в результате теракта в международном аэропорту имени Хамида Карзая казахстанцев нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 16 человек погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, еще 60 получили ранения. Взрыв произошел в толпе сторонников первого вице-президента Афганистана Абдула Рашида Дустума, когда он на бронированном автомобиле покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.
Ключевые слова: Происшествия, Афганистан, МИД РК,
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