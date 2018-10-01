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Казахстанцев проводили на юношескую Олимпиаду
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на III летние юношеские Олимпийские игры, которые с 6 по 18 октября пройдут в Буэнос-Айресе, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на НОК РК.
Нашу страну на Играх будут представлять 57 человек, которые выступят в 22 видах спорта. Как отмечается, это самый представительный состав сборной за историю проведения юношеской Олимпиады.
Знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр будет 18-летний боксер Дамир Тойбай, который в этом году выиграл молодежный чемпионат Азии.
Всего в соревнованиях примут участие 3926 спортсменов 15-18 лет из 206 стран. Будут разыграны медали в 32 видах спорта.
На предыдущих юношеских Олимпийских играх в 2014 году в китайском Нанкине казахстанцы завоевали восемь медалей - три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.
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