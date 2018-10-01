Казахстанцев нужно готовить к мировым вызовам - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК-Елбасы Камила Ковязина поделилась мнением относительно Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С такой точки зрения перед государством сейчас стоят две основные долгосрочные задачи: подготовить казахстанцев к мировым вызовам, определяемых, прежде всего, технологизацией всех сфер жизнедеятельности, и обеспечить приемлемый уровень жизни в этот подготовительный период.

Для повышения устойчивости казахстанцев в условиях всеобъемлющей технологизации жизни в Послании озвучен ряд масштабных мер: переформатирование системы образования, начиная с дошкольного и повышение научного потенциала вузов и увеличение расходов на науку», - сказала К. Ковязина.

По словам эксперта, рынок труда меняется сейчас и продолжит меняться в будущем.

«По данным исследования, проведенного Microsoft и The Future Laboratory, «65% тех, кто сейчас учится в школе или в вузе, займут должности, которых сейчас еще не существует». Рынок труда меняется все быстрее, особенно с внедрением искусственного интеллекта. Современность требует от работников не только и не столько специализированных знаний и навыков (hard skills), но и развитых soft skills, тех самых 4К: креативности, критического мышления, коммуникабельности и командности (умение работать в команде). Президент предлагает внедрять такую модель развития уже с детского сада, когда закладываются ключевые черты характера и личность человека», - отметила она.

Что касается второго, выделенного ею направления, К. Ковязина заявила, что согласно исследованиям Московской школы управления «СКОЛКОВО» и Агентства стратегических инициатив (РФ), одним из ключевых факторов изменения старых профессий и появления новых является развитие ИКТ, автоматизация и новые технологии.

«Именно поэтому в своем Послании Президент говорит о необходимости повышения доли расходов на образование, науку и медицину до 10% от ВВП, а также о развитии отдельных приоритетных инновационных направлений науки: альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие. На базе Назарбаев университета уже работает ряд лабораторий, использующих самые передовые технологии и инструментарий для проведения исследований, имеющих прикладной характер для медицины, энергетики и экологии», - подчеркнула она.

Также, К. Ковязина выделила в Послании приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи и стимулирование внедрения новых методик лечения и развитие МСБ, как переходной формы между двумя укладами.

«Нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес считает, что есть лишь 6 отраслей, в которых роботы не смогут полностью заменить человека в ближайшее время. В их числе медицина, образование и персональные услуги. Однако и эти сферы будут подвергаться значительным изменениям с учетом развития технологий. Так, перспективными направлениями в медицине станут биоинженерия, прикладные геномные исследования, сетевое консультирование, консультирование по здоровой старости и т.п. Участковым врачам, являющимися «фронт-офисом» работы с населением, надо как минимум обучаться работе с новым оборудованием и технологиям», - сказала она.

Однако, как отметила эксперт, по данным Минздрава, количество прикрепленного населения на одного врача ПМСП в Казахстане составляет 1950 человек, что выше аналогичных показателей стран ОЭСР (1500 чел).

«В таких условиях большинство участковых врачей не имеют возможности и стимулов для обучения и повышения квалификации. Предлагаемая мера по повышению оплаты труда врачам, внедряющим новые методики лечения пациентов, на 20% в идеале должна стать стимулом для повышения квалификации врачей, с одной стороны, и снижения трудозатрат на одного пациента с учетом внедрения новых методик», - добавила спикер.

Говоря о развитии МСБ, она отметила, что в условиях быстро меняющегося мира малые организационные формы обладают большей мобильностью и гибкостью.

«Малый и средний бизнес - это относительно безболезненный способ осуществить переток занятого населения из традиционных отраслей в заново появляющиеся сферы. В связи с этим, перед Казахстаном стоит цель по повышению доли МСБ в ВВП до 50%, сейчас доля составляет 26,8%, уровень занятости в малом и среднем бизнесе - 35%. Для сравнения: в странах ОЭСР субъекты малого и среднего бизнеса генерируют 60% рабочих мест и до 60% ВВП страны», - сказала экономист.

«В целом, ориентированность государства на человека - это глобальный тренд стран, являющихся драйверами мировой экономики. С этой точки зрения, Послание Президента является, действительно, прорывным. Остается надеяться, что все ответственные исполнители поручений Президента эффективно их реализуют», - заключила К. Ковязина.