Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших при ЧП в Керчи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждан Казахстана нет среди погибших и пострадавших при ЧП в Керчи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет. От имени Казахстана выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в Керчи и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Напомним, в среду студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».

В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур. Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи. В четверг скончалась девушка - общее число погибших увеличилось до 21 человека.



фото: Сергей Мальгавко/ТАСС