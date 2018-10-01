Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших при ЧП в Керчи
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждан Казахстана нет среди погибших и пострадавших при ЧП в Керчи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
«Среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет. От имени Казахстана выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в Керчи и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.
Напомним, в среду студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».
В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур. Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи. В четверг скончалась девушка - общее число погибших увеличилось до 21 человека.
фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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