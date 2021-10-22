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    Казахстанскую вакцину от COVID-19 для кошек презентовали в Нур-Султане

    22 Октября 2021, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую субъединичную вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets) представили на международной выставке Kazagro/Kazfarm-2021 в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

    С разработкой ознакомился министр сельского хозяйства РК Ербол Карашокеев.

    Об этом сообщил директор международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов.

    «Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен преодолевать межвидой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции, и потенциально могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса. В мире некоторые фармгиганты также создают COVID-19 вакцины для животных», - написал директор центра вакцинологии в своем Facebook .

    Как рассказал Кайсар Табынов , над созданием вакцины трудились ученые Международного центра вакцинологии при Казахском Национальном Аграрном Университет е МСХ РК и Национального Научного центра особо опасных инфекций МЗ РК .

    Вакцина NARUVAX-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна у кошек, а также обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2. Она также индуцировала образование высоких титров нейтрализующих антител против дельта варианта вируса COVID-19.

    «Очень надеемся, что с помощью этой вакцины нам удастся защитить и животный мир от COVID-19 инфекции. Очень отрадно, что наше профильное Министерство сельского хозяйства РК нас полностью поддерживает в этом стремлении», - отметил К. Табынов.

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    Астана Наука Минсельхоз Коронавирус в РК Вакцинация
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