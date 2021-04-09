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    Казахстанскую вакцину будут разливать в Турции

    9 Апреля 2021, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал, где будет производиться казахстанская вакцина против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Где будут производить казахстанскую вакцину

    «На сегодня есть договоренность у нас с Турцией, потому что мощнейшая производственная база. У них нет собственной вакцины, но есть большие производственные площадки. По этому вопросу сегодня предварительно у нас имеется конкретная договоренность с этим регионом. Уже подписали предварительное соглашение», - сказал Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК.

    Более того, по его словам, с турецкой стороной подписано соглашение на сопровождение и строительство самого нашего завода .

    «Вы знаете, что идет строительство завода. Кроме того, мы договорились о сопровождении для соответствия последующих требований международных стандартов, в первую очередь, это GMP монтаж самого оборудования, с известной крупнейшей компанией Турции, которая сегодня подписала соглашение с Министерством образования, здравоохранения, акиматом Жамбылской области и соответствующими компаниями. Об этом вы должны знать, мы говорили уже», - отметил спикер.

    «Там будет только розлив. А производство – это наша вакцина», - заключил зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Турция Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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