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    Казахстанскую науку ожидает поэтапная трансформация

    14 Февраля 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек обозначил ряд новых задач, поставленных перед профильным ведомством в рамках преобразования наукоемкого сектора в экономически прибыльную отрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, министр в своем выступлении на заседании Правительства РК по теме «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности» отметил необходимость поэтапной трансформации национальной системы науки, ориентированной на конкретные результаты.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев в предвыборной программе отметил, что наука будет ориентирована на новые технологии производства, которые позволят стране стать конкурентоспособной. В данном ключе необходимо отметить важность коммерциализации научных результатов. Успешная коммерциализация позволяет повысить добавленную стоимость, укрепить конкурентоспособность бизнеса и страны в целом», - сказал Саясат Нурбек.

    По словам министра, ожидается поэтапный переход рабочих процессов в науке на индустриальные нужды страны. Вывод на рынок инновационной продукции рассмотрен ведомством на международном примере трех стран США, Германии и Финляндии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Экономика Миннауки и высшего образования РК
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