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    Казахстанскую модель межконфессионального и межцивилизационного развития обсудили эксперты из Германии

    27 Ноября 2021, 18:44

    НУР-СУЛТАН-БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В формате видеоконференции состоялся круглый стол на тему «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии», организованный посольством РК в ФРГ при содействии Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В дискуссиях приняли участие заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Бауыржан Бакиров, член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК, президент международной ассоциации «Мир через культуру» Толеген Мухамеджанов, руководитель отдела по делам религии в международной политике Министерства иностранных дел ФРГ Эбба Шоль, старший научный сотрудник немецкого аналитического центра «Фонд науки и политики» профессор Сабина Ридель, а также эксперты, журналисты, представители неправительственных структур РК и ФРГ, общественные деятели.

    Посол Казахстана в Германии Даурен Карипов рассказал о традициях межэтнической и межконфессиональной толерантности в Казахстане и разъяснил основные направления постоянной работы государства по обеспечению соблюдения религиозных свобод граждан. «Проведенные и проводимые во всех сферах жизни нашей страны реформы в корне изменили общество – мы отмечаем 30-летие своей Независимости как сильное государство и единый народ. За это время наша республика добилась значительных успехов в политическом и социально-экономическом развитии, а также возрождении своего богатого духовно-культурного наследия», – отметил дипломат.

    Председатель правления центра Булат Сарсенбаев особо подчеркнул роль в укреплении межконфессионального диалога в Казахстане и по всему миру такой значимой и авторитетной площадки, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проводится в городе Нур-Султане с 2003 года, в том числе с участием представителей немецких религиозных общин.

    Благодаря государственной политике, направленной на обеспечение свободы вероисповедания, Казахстан является безопасным и комфортным домом для более 3800 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий и более 100 этносов.

    В ходе дискуссий приглашенные эксперты обменялись взглядами по таким темам, как национальная идентичность, межрелигиозные и межкультурные отношения, а также сопоставили историю государственно-церковных отношений в Германии с моделями развития в современном казахстанском обществе и других странах. В частности, С.Ридель и научный сотрудник немецкого центра восточноевропейских и международных исследований Б.Эшмент сошлись в общем мнении по поводу значимости межконфессионального и межэтнического диалога, основанного на светском характере государства, финансовой независимости религиозных организаций, взаимном уважении, плюрализме и толерантности, для формирования прочной общеказахстанской идентичности среди различных этнорелигиозных групп Казахстана.

    «При том, что связанные с религией вопросы рассматриваются как личное дело каждого, представители различных этносов идентифицируют себя как казахстанцы», – резюмировала результаты своего недавнего исследования Б.Эшмент.

    Круглый стол посольства был организован в поддержку реализации инициатив руководства Казахстана по продвижению целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Следующее VII заседание Съезда пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября 2022 г. на тему «Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Германия
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