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    Казахстанскую легкоатлетку дисквалифицировали на чемпионате мира в Будапеште

    20 Августа 2023, 09:24

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи осталась без медали на своей коронной дистанции — 10 000 метров — на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кипкируи была дисквалифицирована, а весь пьедестал в итоге заняли спортсменки из Эфиопии: «золото» выиграла Гудаф Цегай, серебряной призеркой мирового первенства стала Летесенбет Гидей, а бронзовую медаль завоевала Эджгайеху Тайе.

    Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште продлится до 27 августа. Что касается достижений Каролин Чепкоеч Кипкируи в этом году, то представительница Казахстана в феврале стала чемпионкой Азии в закрытых помещениях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Легкая атлетика
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